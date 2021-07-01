

В России признаны нежелательными 40 неправительственных организаций

01.07.2021 13:49





Генеральная прокуратура РФ признала нежелательными еще три иностранные неправительственные организации.



В данный перечень включены британские образовательные НПО Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковского"), Future of Russia Foundation (Фонд "Будущее России") и Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд"), а также французская European Choice ("Европейский выбор"), заявило ведомство в Москве в среду, 30 июня.



По мнению Генпрокуратуры, деятельность этих организаций "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", передает DW.



"Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации и обнародования", - говорится далее в заявлении.



Тем самым в списке нежелательных организаций в РФ числятся 40 НПО.



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