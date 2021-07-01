Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

"За Грузию": Текущий процесс назначения судей должен быть прекращен!


01.07.2021   14:51


«Мы инициируем поправки в законопроект, который станет важным шагом на пути к ослаблению групп влияния в суде», - сказала член политического совета партии «За Грузию» Анна Бучукури.

По ее словам, необходимо прекратить текущий процесс назначения судей.

«Мы будем присутствовать на слушаниях и использовать эту трибуну, чтобы еще раз показать общественности порочные стороны текущих процессов, мы не поддержим кандидатов в судьи, выбранных на основе такого процесса», - сказала Анна Бучукури.

Она отметила также, что в ближайшее время парламент должен избрать 5 членов Высшего совета юстиции, не являющихся судьями, для чего, согласно конституции, требуется 90 голосов депутатов.

«Мы поддержим только независимых кандидатов, доверие к которым не будет подвергнуто сомнению», - сказала член партии «За Грузию».

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна