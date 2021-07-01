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"За Грузию": Текущий процесс назначения судей должен быть прекращен!
01.07.2021 14:51
«Мы инициируем поправки в законопроект, который станет важным шагом на пути к ослаблению групп влияния в суде», - сказала член политического совета партии «За Грузию» Анна Бучукури.
По ее словам, необходимо прекратить текущий процесс назначения судей.
«Мы будем присутствовать на слушаниях и использовать эту трибуну, чтобы еще раз показать общественности порочные стороны текущих процессов, мы не поддержим кандидатов в судьи, выбранных на основе такого процесса», - сказала Анна Бучукури.
Она отметила также, что в ближайшее время парламент должен избрать 5 членов Высшего совета юстиции, не являющихся судьями, для чего, согласно конституции, требуется 90 голосов депутатов.
«Мы поддержим только независимых кандидатов, доверие к которым не будет подвергнуто сомнению», - сказала член партии «За Грузию».
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