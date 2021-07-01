

Кучава: Парламент должен следовать своим обязательствам в процессе отбора судей

01.07.2021 14:52





По словам председателя парламента Кахи Кучава, в процессе отбора судей Верховного суда парламент должен следовать выполнению возложенных на него обязанностей.



«Парламент должен соблюдать процедуры, установленные правила и следовать выполнению возложенных на него обязательств. Любое такое изменение правил или принятие политических решений должны осуществляться политическими партиями. Таким образом, парламент будет продолжать этот процесс до тех пор, пока члены парламента не примут иное решение. Начался процесс отбора судей, вопрос зарегистрирован на заседании бюро, посмотрим, процесс будет проходить в комитете по юридическим вопросам», — заявил Кучава.

Он также прокомментировал решение Народного защитника не участвовать в заслушивании кандидатов в судьи.



«У Народного защитника есть свои обязанности, предусмотренные законом. Если его обязанность участвовать в процессе, он обязан участвовать независимо от того, что он думает и как он думает политически. Если это не его обязанность, это его право, и он решит, должен ли он участвовать в процессе или нет», — заявил Кучава.







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