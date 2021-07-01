

Оползневую территорию на участке Лиси – Мухатцкаро изучают геологи

01.07.2021 14:52





Геологи изучают оползневую территорию на участке Лиси - Мухатцкаро. По словам представителя департамента геологии Национального агентства окружающей среды Зуры Рикадзе, первые выводы будут известны завтра.



По его словам, согласно первоначальной оценке, причиной активизации оползня являются сложные геологические и геоморфологические условия.



«Два дня специалисты Национального агентства окружающей среды наблюдают за участком оползня. По сравнению со вчерашним днем можно сказать, что оползневое тело в активной динамике. Площадь не увеличилась, но увеличивается ширина трещины. На данном этапе исследования должны быть продолжены, и дорога должна быть закрыта. Предварительные результаты будут готовы завтра.



По первоначальной оценке, причина активизации оползня - сложные геологические и геоморфологические условия», - сказал Зура Рикадзе.



Что касается оценки сейсмолога, Теа Годеладзе отмечает, что здесь постоянно должны проводиться работы, поскольку это открытая система и «все условия, чтобы развились оползневые процессы».



«Это первый осмотр. Первая оценка, которую можно сделать, оползневая масса зародилась и сдвинулась. Это место нужно было укреплять. Это открытая система, и все условия того, чтобы развились оползневые процессы. Здесь постоянно должна проводиться работа.



Мы должны привыкнуть к тому, что геолог решает, где что делать, а не человек другой специальности. Это проблема в этой стране. Прокладывают дороги, начинают строительные проекты люди других специальностей, не разбирающиеся в этом вопросе. То, что вы хотите, - это одно, а то, что диктует природа, - другое», - сказала Тея Годеладзе, отметив, что трещины быстро развиваются.



Для справки, вчера на участке Лиси-Мухатцкаро активизировались оползневые процессы, в результате чего на территории Лиси-Мухатцкаро был поврежден небольшой участок автодороги.



Исходя из этого, по рекомендации специалистов, дорога на данном участке закрыта с трех сторон.



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