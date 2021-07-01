

Гахария исключил возможность создания политического альянса с «Нацдвижением»

01.07.2021 14:56





Бывший премьер-министр Грузии и лидер партии «За Грузию» Гахария исключает альянс с «Единым национальном движением». Об этом он заявил 1 июля в беседе с журналистами.



«Хочу сказать во всеуслышание, что партия «Для Грузии» не обсуждает и не может обсуждать какой-то альянс с «Национальным движением». Такова наша политическая позиция», — заявил Гахария.



Напомним, что после того, как Гахария в феврале покинул «Грузинскую мечту» и основал новую партию, члены «Грузинской мечты» говорили о возможных связях Гахария с «Национальным движением».



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