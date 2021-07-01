Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гахария исключил возможность создания политического альянса с «Нацдвижением»


01.07.2021   14:56


Бывший премьер-министр Грузии и лидер партии «За Грузию» Гахария исключает альянс с «Единым национальном движением». Об этом он заявил 1 июля в беседе с журналистами.

«Хочу сказать во всеуслышание, что партия «Для Грузии» не обсуждает и не может обсуждать какой-то альянс с «Национальным движением». Такова наша политическая позиция», — заявил Гахария.

Напомним, что после того, как Гахария в феврале покинул «Грузинскую мечту» и основал новую партию, члены «Грузинской мечты» говорили о возможных связях Гахария с «Национальным движением».

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна