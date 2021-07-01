

Гарибашвили: В последующие годы объем совместных инвестиций государства и частного сектора составит 7 миллиардов лари

01.07.2021 14:57





Согласно нашему амбициозному плану, в течение последующих лет общий объем совместных инвестиций государства и частного сектора составит 7 миллиардов лари. В результате, по нашим расчетам, прогресс будет гораздо более инклюзивным, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на презентации программы «Охрана окружающей среды и развитие села 2030».



По словам премьера, за последние 8 лет объем инвестиций, вложенных со стороны правительства, составлят около 2 миллиардов лари.



«Кроме того, со стороны частного сектора в этот сектор осуществлена инвестиция около миллиарда лари. Согласно нашему амбициозному плану, в течение последующих лет общий объем совместных инвестиций государства и частного сектора составит 7 миллиардов лари. В результате, по нашим расчетам, прогресс будет гораздо более инклюзивным. Наша главная задача должна заключаться в трудоустройстве как можно большего числа граждан, большей включенности наших граждан в сельское хозяйство. Разумеется, мы подразумеваем развитие и укрепление регионов. Также одна из наших главных задач и исходная точка - чтобы наша страна стала более самообеспечивающей. Как вы знаете, мы ввозим очень много импортируемой продукции. Конечно, мы не против импорта, но мы можем производить больше в стране. Именно с этой целью мы представляем те программы, которые обеспечат большую включенность наших граждан и большую инклюзивность», - заявляет Гарибашвили.













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