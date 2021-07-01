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В Тбилиси реализуется проект реставрации парка Ваке


01.07.2021   15:04


В Тбилиси проводится восстановление парка Ваке. К этому времени часть работ уже завершена.

В парке сейчас реставрируется амфитеатр, создаются места для выгула собак, беседки, бетонные дорожки, новая электропроводка и ирригационная сеть.

Уже построены административный корпус и водохранилище, восстановлены старые светильники.

Здание кинотеатра под открытым небом в парке полностью отремонтировано; будет обустроена площадка для пикника, установлены детские аттракционы и обновлена велосипедная дорожка. Сооружение каскада фонтанов будет полностью реконструировано.

Из бюджета на проект выделено 16 миллионов лари.

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