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В Тбилиси реализуется проект реставрации парка Ваке
01.07.2021 15:04
В Тбилиси проводится восстановление парка Ваке. К этому времени часть работ уже завершена.
В парке сейчас реставрируется амфитеатр, создаются места для выгула собак, беседки, бетонные дорожки, новая электропроводка и ирригационная сеть.
Уже построены административный корпус и водохранилище, восстановлены старые светильники.
Здание кинотеатра под открытым небом в парке полностью отремонтировано; будет обустроена площадка для пикника, установлены детские аттракционы и обновлена велосипедная дорожка. Сооружение каскада фонтанов будет полностью реконструировано.
Из бюджета на проект выделено 16 миллионов лари.
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