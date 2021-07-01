

Перед зданием Высшего совета юстиции Грузии проходит акция протеста

01.07.2021 15:05





Высший совет юстиции проводит отбор кандидатов в судьи Верховного суда, параллельно с этим процессом, перед зданием Высшего совета юстиции Грузии проходит митинг протеста. Митингующие считают процессы отбора незаконными и требуют его приостановления.



По их словам на не легитимность процесса указывают отсутствие кандидатов от парламента, критика партнеров, а также соглашение Шарля Мишеля.



«Высший совет юстиции состоит из представителей трех ветвей власти: президента, парламента и суда. Самая важная ветвь власти здесь — парламент, его представители не входят в Совет юстиции. Следовательно, этот совет не имеет достаточной легитимности для проведения собеседований с судьями Верховного суда.<…>



Сегодня на собеседовании нет участника, который бы задал кандидатам критические вопросы», — пояснил один из организаторов митинга Каха Цикаришвили.



Эка Цимакуридзе, член независимой группы юристов «Индекс демократии», говорит, что в Грузии нет доверия к процессу назначения судей и что эти процессы подверглись критике со стороны международных партнеров и организаций. По ее словам, в некоторых отчетах прямо упоминается судебный «клан».



По словам Цимакуридзе, до проведения судебной реформы важно остановить процесс назначения судей Верховного суда.



Сегодня в конкурсе участвуют кандидаты, которые непосредственно связаны с «кланом» или сами являются членами клана. Следовательно, излишне говорить, что судьи избираются на основе добросовестности или профессионализма.



К сожалению, это факт. Происходящее препятствует прогрессу Грузии и ее сближению с ЕС, потому что в документах парламента ЕС есть специальная резолюция о том, что необходимы фундаментальные реформы в отношении назначения судей, мы это знали давно. К этому следует добавить прямую ссылку в Соглашении Шарля Мишеля о том, что судьи Верховного суда не должны назначаться до тех пор, пока не будет проведена реформа. Это означает, что наличие «клана», ситуация в судебной системе, а также действия «Грузинской мечты» в отношении судебной системы, ведут к потере перспективы сближения с Европейским союзом», — пояснила Цимакуридзе.



Избрание судей Верховного суда

Напомним, посольство США в Грузии отреагировало на решение «Грузинской мечты» не приостанавливать процесс избрания судей Верховного суда.



«С подписанием Соглашения 19 апреля правящая партия и оппозиция договорились о приостановлении процесса назначения судей, а также о проведении всеобъемлющей и инклюзивной судебной реформы, включая принятие нового законодательства о кандидатах в судьи Верховного суда», — говорилось в заявлении посольства США.



Ранее, председатель «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе заявил, что парламент не будет приостанавливать процесс назначения судей в Верховный суд, поскольку законодательные изменения, касающиеся судебной системы, уже были приняты правящей партией до заключения Соглашения от 19 апреля.



Накануне, Народный защитник Грузии Нино Ломджария не согласилась принимать участие в парламентских обсуждениях кандидатов в судьи Верховного суда Грузии. Она заявила, что не будет присутствовать на слушаниях, пока в судебной системе остаются острые нерешенные проблемы.



Кроме того парламентская оппозиция недоверие процессу выразила и парламентская оппозиция. Депутаты потребовали его прекращения, до тех пор пока не будет проведена судебная реформа, предусмотренная соглашением, достигнутом при посредничестве президента Европейского Совета Шарля Мишеля.



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