

Георгий Гахария обратился к журналисту

01.07.2021 15:11





«Любой член нашей команды, в любом регионе, или если кого-то и трудоустраивал, прежде всего, главным было профессионализм и добросовестность», — заявил председатель партии «За Грузию» Георгий Гахария, отвечая на вопрос журналиста о непотизме.



«В любом регионе, любой представитель нашей команды, если кого-то и принимал на работу, прежде всего, руководствовался профессионализмом и добросовестностью человека.



Если вы хотите, чтобы я предоставил вам информацию, где нужно искать непотистов и коррупционеров, дайте мне адрес электронной почты и я вам все пришлю», — заявил Георгий Гахария.









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