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На территории ЕС начали действовать ковид-сертификаты
01.07.2021 15:39
С 1 июля на всей территории ЕС и в шенгенской зоне начали функционировать цифровые COVID-сертификаты. Их основная цель — облегчить поездки в условиях пандемии, прежде все в сезон летних отпусков. Информацию распространяет агентство Deutsche Welle.
Европейские сертификаты будут трех видов — подтверждающие вакцинацию от коронавируса, негативный тест или выздоровление после перенесенной болезни.
Люди, заразившиеся коронавирусом, смогут получить сертификат спустя не менее 11 дней после положительного ПЦР-теста. Действовать он будет 180 дней. Тесты на антитела пока что не являются основанием для выдачи сертификатов.
Действуют сертификаты в 31 стране: 27 странах Евросоюза, а также Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.
Сертификат можно получить как в цифровой, так и бумажной форме. В первом случае для его использования надо загрузить отдельное приложение. Каждая страна ЕС или шенгенской зоны создает для этого свою программу. Для проверки аутентичности сертификата создана цифровая система. Главный элемент свидетельства — QR-код. Еврокомиссия создала портал, через который страны обмениваются ключами для проверки аутентичности QR-кодов.
Кто именно будет получать ключи для проверки сертификатов, решают власти каждой страны.
Получить ковид-сертификаты могут не только проживающие в ЕС. Граждане третьих стран также имеют на это право. Но им для этого вначале потребуется легально въехать в ЕС. На границе при этом они предоставляют подтверждение вакцинации или теста, полученное дома. Какие подтверждения признавать, решает каждое государство ЕС или шенгенской зоны.
Ковид-сертификаты выдают для всех прививок, сделанных на территории ЕС, независимо от препарата. Обязательно признают все зарегистрированные в Евросоюзе вакцины. Сейчас таких четыре: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. В Евросоюзе могут признавать также вакцины, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к использованию в условиях чрезвычайной ситуации. В этом списке стоит индийский аналог AstraZeneca Covishield, а также китайские Sinopharm и Sinovac.
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