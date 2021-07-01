

Гоги Цулая освобожден под залог

01.07.2021 17:13





Гоги Цулая освобожден из заключения. Судья удовлетворил ходатайство назначив залог в размере 6 000 лари. Эту информацию Netgazeti подтвердил адвокат Цулая Валерий Гелбахиани.



Изменение вида запретительного приказа не означает, что суд вынес окончательное решение по предъявленным обвинениям. Дело будет продолжено.



Гоги Цулая был арестован 17 марта по обвинению в насилии над женщиной. Ему было предъявлено по статье 138 Уголовного кодекса, которая предусматривает совершение «различных действий сексуального характера». Изначально расследование велось по статье 126 УК (насилие). По информации следствия, речь шла о насилии над знакомой женщиной в съемной квартире в Тбилиси.



Цулая себя виновным не признает.



Между тем предполагаемая жертва Асмат Двалишвили, утверждает, что тот был в нетрезвом состоянии.



По словам Двалишвили, она приехала в Тбилиси вместе с Цулая и с еще одним человеком. Они планировали провести встречи, связанные с политическими планами Цулая.



«Я знаю его годы, в конце концов, он ровесник моего отца… Ничего такого я даже подумать не могла.. Он выпил, потерял голову и ему захотелось делать глупости. Другого объяснения у меня просто нет… Это было сексуальное насилие», — рассказала Двалишвили.



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