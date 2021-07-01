

Установлена личность сбросившего большое количество пластиковых бутылок в реку

01.07.2021 17:13





По данным Управления экологического надзора при Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, установлена личность гражданина, умышленно сбросившего большое количество пластиковых бутылок в реку.



Ему грозит штраф размером 2 тысячи лари. По данным ведомства, инцидент произошел в Болниси.

«Согласно статье 58 Кодекса об административных правонарушениях Грузии, загрязнение водоемов, сброс отходов и других предметов в водные объекты влечет наложение штрафа в размере от 200 до 300 лари.



Согласно статье №31 Кодекса об управлении отходами, загрязнение окружающей среды большим количеством отходов (включая отходы транспортных средств, электронного, строительного оборудования или другого аналогичного оборудования) влечет наложение штрафа в размере 2000 лари для физического лица. Для юридического лица штраф составляет 6000 лари.



Согласно статье №40 сбор или (и) транспортировка отходов без регистрации в установленном порядке влечет наложение штрафа в размере 1000 лари.



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