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Установлена личность сбросившего большое количество пластиковых бутылок в реку


01.07.2021   17:13


По данным Управления экологического надзора при Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, установлена личность гражданина, умышленно сбросившего большое количество пластиковых бутылок в реку.

Ему грозит штраф размером 2 тысячи лари. По данным ведомства, инцидент произошел в Болниси.
«Согласно статье 58 Кодекса об административных правонарушениях Грузии, загрязнение водоемов, сброс отходов и других предметов в водные объекты влечет наложение штрафа в размере от 200 до 300 лари.

Согласно статье №31 Кодекса об управлении отходами, загрязнение окружающей среды большим количеством отходов (включая отходы транспортных средств, электронного, строительного оборудования или другого аналогичного оборудования) влечет наложение штрафа в размере 2000 лари для физического лица. Для юридического лица штраф составляет 6000 лари.

Согласно статье №40 сбор или (и) транспортировка отходов без регистрации в установленном порядке влечет наложение штрафа в размере 1000 лари.

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