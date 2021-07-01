

МВД Грузии: Для безопасного проведения «Тбилиси Прайд» будут приняты соответствующие меры

01.07.2021 17:13





МВД Грузии заявляет, что примет соответствующие меры для обеспечения безопасного проведения мероприятий, запланированных в рамках «Тбилиси Прайд».



«МВД примет соответствующие меры для обеспечения безопасного проведения запланированных на первое июля мероприятий, для защиты правопорядка и для защиты свободы выражения и собрания каждого человека, не выходящего за рамки закона.



Призываем всех защитить требования закона и подчиниться законным требованиям полиции, в противном случае полиция будет действовать в рамках своего мандата, а каждый факт правонарушения будет немедленно пресечен», — говорится в заявлении МВД.



МВД также сообщает, что их представители находятся в постоянной коммуникации с организаторами мероприятия. Сегодня состоялась рабочая встреча, на которой присутствовали высокопоставленные сотрудники МВД и организаторы «Тбилиси Прайд».



Напомним, с 1-5 июля в рамках «Тбилиси Прайда» должны состоятся различные мероприятия. Запланировано проведение тематических лекций, представлений, выставок, а также проведение «Марша достоинства». Акция, к которой присоединяться гражданские активисты представители ЛГБТ-сообщества, должна пройти на проспекте Руставели под слоганом «Выходи за солидарность». Лица, связанные с ультраправыми группировками планируют провести акцию 5 июля параллельно с «Маршем достоинства» контракцию.



Оппозиционеры, активисты, НПО и Народный защитник призвали правительство обеспечить безопасное проведение мероприятия. С таким же призывом выступили 28 членов Европарламента. «Тбилиси Прайд» выразила солидарность и член Палаты представителей США Ильхан Омар.



Между тем, многие члены правящей партии заявили, что не считают целесообразным проведение Прайда, в их числе — мэр Тбилиси Каха Каладзе и председатель «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе.



Против проведения «Тбилиси Прайда» также выступила Грузинская православная церковь (ГПЦ).



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