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Зеленский: Невозможно одновременно говорить об одном народе и захватывать наши территории


01.07.2021   18:10


Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у народов России и Украины разные пути.

«Украинцы и русские - не один народ. У каждого из нас - свой путь, но цель должна быть одна - закончить войну, вернуть территории Украины. Невозможно одновременно говорить об одном народе и захватывать наши территории, продолжать бойню в Донбассе», - написал Зеленский в Twitter, откликаясь, таким образом, на слова Владимира Путина. Как заявил президент России, он «не считает украинский народ недружественным народом. Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз. Я считаю, что украинцы и русские - это вообще один народ».

Владимир Зеленский также подчеркивает, что Украина желает стать членом НАТО и Евросоюза.

«НАТО и Евросоюз являются нашим историческим выбором. Украина самостоятельно выбирает, как обеспечивать осуществление своих национальных интересов и беспокойство РФ в связи с этим - какие-то детские страхи», - отметил Зеленский.

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