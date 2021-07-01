|
|
|
Зеленский: Невозможно одновременно говорить об одном народе и захватывать наши территории
01.07.2021 18:10
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у народов России и Украины разные пути.
«Украинцы и русские - не один народ. У каждого из нас - свой путь, но цель должна быть одна - закончить войну, вернуть территории Украины. Невозможно одновременно говорить об одном народе и захватывать наши территории, продолжать бойню в Донбассе», - написал Зеленский в Twitter, откликаясь, таким образом, на слова Владимира Путина. Как заявил президент России, он «не считает украинский народ недружественным народом. Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз. Я считаю, что украинцы и русские - это вообще один народ».
Владимир Зеленский также подчеркивает, что Украина желает стать членом НАТО и Евросоюза.
«НАТО и Евросоюз являются нашим историческим выбором. Украина самостоятельно выбирает, как обеспечивать осуществление своих национальных интересов и беспокойство РФ в связи с этим - какие-то детские страхи», - отметил Зеленский.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна