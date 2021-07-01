

Между полицией и противниками «Тбилиси Прайд» произошло противостояние

01.07.2021 18:27





Недалеко от места, где запланировано первое мероприятие в рамках недели «Тбилиси Прайд», между правоохранителями и собравшимися на месте противниками «Тбилиси Прайд» произошло противостояние.



Противники «Тбилиси Прайд» пытаются прорваться на место, где должен состояться показ фильма в рамках недели «Тбилиси Прайд».



Обстановка на месте несколько раз обострялась. Собравшиеся бросают камни, бутылки и яйца в направлении, где организаторы «Тбилиси Прайд» готовятся к мероприятию.



К этому времени на место прибыли дополнительные силы полиции.



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