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В Тбилиси задержаны несколько участников гомофобного митинга
01.07.2021 19:14
В Тбилиси задержаны несколько участников гомофобного митинга, которые пытались сорвать одно из мероприятий, запланированных в рамках «Тбилиси Прайд».
Протестующие гомофобы попытались прорвать полицейский кордон, что привело к столкновению с полицией. Вероятно, среди задержанных находится Зураб Махарадзе, один из лидеров политического движения Левана Васадзе «Эри».
Netgazeti пытается уточнить информацию о задержанных.
Напомним, с 1-5 июля в рамках «Тбилиси Прайда» запланировано поведение различных мероприятий. Запланировано проведение тематических лекций, представлений, выставок, а также проведение «Марша достоинства».
По словам одного из организаторов недели Георгия Табагари, сегодня в рамках «Тбилиси Прайд» запланирован показ фильма. По его словам, на сегодняшней встрече с представителями МВД они договорились, что ведомство сделает все, чтобы защитить участников мероприятия. Его организаторы не объявили о местонахождении киноэкранов, однако эта информация просочилась, и на место прибыли гомофобные группы.
Ранее на месте, где было организовано первое мероприятие в рамках «Тбилиси прайда», противники его проведения забросали участников мероприятия яйцами. Они также попытались заблокировать путь, по которому участники «Прайда» должны были попасть на место проведения мероприятия.
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