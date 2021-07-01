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Саломе Зурабишвили встретилась с Эммануэлем Макроном


01.07.2021   19:22


Президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках рабочего визита в Париж встретилась с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

В Елисейском дворце президенты Грузии и Франции обсудили вопросы активизации и развития двусторонних политических и экономических отношений, текущие процессы в регионе, роль Евросоюза в регионе и вопросы безопасности Черного моря.

Президенты Грузии и Франции обсудили вопросы возобновления «французско-грузинского диалога имени Дмитрия Амилахвари», подписанного двумя президентами в Париже в феврале 2019 года, который в этом уникальном формате сотрудничества охватывает основные аспекты двусторонних отношений между Грузией и Францией и отражает качество и интенсивность этого сотрудничества.

Президент Грузии предоставила Эммануэлю Макрону информацию о тяжелой гуманитарной ситуации на оккупированных территориях Грузии, нарушениях прав человека и похищениях людей оккупационным режимом.

По данным пресс-службы, стороны также обсудили вопрос празднования в этом году 100-летия грузинской эмиграции во Франции.

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