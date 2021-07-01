

Противостояние рядом с местом проведения «Тбилиси Прайд»

01.07.2021 19:29





Сегодня началась неделя «Тбилиси Прайд». По словам организаторов, в течение недели будет проведено три различных мероприятия. По их словам, это в основном культурные мероприятия, а завершится неделя «маршем достоинства».



По словам организаторов, их главная цель — объяснить согражданам, перед какими вызовами стоит страна. Лозунг мероприятия в этом году — «Солидарность».



В настоящий момент шумно на месте проведения одного из мероприятий «Тбилиси Прайд», где собрались противники недели «Прайда».



Противники «Тбилиси Прайд» попытались заблокировать путь, по которому участники «Прайда» должны были попасть на место проведения мероприятия, что привело к столкновению с правоохранителями.



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