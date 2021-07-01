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В Поти открылась новая метеостанция


01.07.2021   19:29


Новая наземная метеорологическая станция появилась в портовом городе Поти на месте старой амортизированной станции, сообщает министерство экономики Грузии.

Морская метеорология — одна из областей безопасности на море, которая позволяет прогнозировать сложные погодные условия для навигации на море, отмечается в сообщении.

Новая метеостанция оснащена современными датчиками и специализированным программным обеспечением и предоставляет точные данные о скорости и направлении ветра, температуре воздуха, осадках и влажности. Все эти данные важны для судоходства.

«Государственная гидрографическая служба Грузии в круглосуточном режиме предоставляет информацию о метеорологических данных в море всем судам, физическим или юридическим лицам, участвующим в морской деятельности, что важно для предотвращения морских угроз и инцидентов в морском пространстве Грузии», — отмечает директор Государственной гидрографической службы при Минэкономики Реваз Бабилуа.

Наземные метеорологичеcкие станции планируется разместить в порту Батуми и еще на нескольких локациях вдоль морского побережья Грузии.

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