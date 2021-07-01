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Грузия приступила к председательству в ОЧЭС


01.07.2021   19:56


Албания передала Грузии председательство в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Председательство Грузии сроком на 6 месяцев началось во время 43-го заседания Совета министров иностранных дел организации, которое состоялось 30 июня 2021 года в режиме онлайн.

На встрече грузинский министр иностранных дел Давид Залкалиани поблагодарил Албанию за работу во время ее председательства в ОЧЭС и подтвердил готовность Грузии к плодотворному сотрудничеству со странами-членами в течение следующих шести месяцев.

Отметим, что ОЧЭС, объединяющая Грузию, Албанию, Армению, Азербайджан, Болгарию, Молдову, Грецию, Северную Македонию, Румынию, Россию, Сербию, Турцию и Украину, была создана в 1992 году.

Организация фокусируется на многосторонних политических и экономических инициативах, направленных на укрепление сотрудничества, мира, стабильности и процветания в Черноморском регионе.

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