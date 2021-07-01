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Сирадзе: Призываем всех не выходить за рамки закона


01.07.2021   20:26


"Призываем всех не выходить за рамки закона, свободы слова и выражения, выражать протест в спокойной обстановке", - заявил глава Департамента патрульной полиции Важа Сирадзе после потасовки с противниками "Тбилиси Прайд".

По его словам, любой факт оскорбления или нападения на полицейского будет жестко пресекаться и наказываться.

«Министерство внутренних дел сделало заявление, и мы еще раз отмечаем, что представители правоохранительных органов мобилизованы на месте для поддержания общественного порядка и правопорядка.

Мы ещё раз призываем всех подчиняться законным требованиям полиции, не нарушать закон. Каждый имеет право на свободу слова и выражения мнения, как с одной, так и с другой стороны, и мы еще раз призываем их не выходить за рамки закона, свободы слова и выражения, выражать протест в спокойной обстановке.

Любой факт нападения или оскорбления сотрудника полиции будет строго наказываться», - заявил Важа Сирадзе.

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