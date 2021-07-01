

Чехия подтвердила готовность поддержать Грузию в процессе вакцинации

01.07.2021 20:29





Заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили встретился с послом Чехии Петром Микиска.



По информации пресс-службы МИД, на встрече обсуждалась пандемическая ситуация в Грузии и Чехии, процесс вакцинации, регуляции въезда в страну, система цифровых ковид-сертификатов ЕС, её использование и возможность подключения к ней, вопросы взаимного признания сертификатов вакцинации против COVID-19.



В рамках встречи чешская сторона подтвердила свою готовность поддержать Грузию в борьбе с пандемией COVID-19 и в процессе вакцинации.



Заместитель министра и посол также обсудили планы экономического сотрудничества между двумя странами и сотрудничества в процессе постпандемической реабилитации.



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