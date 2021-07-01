

Саакашвили: В США готовят санкции в отношении судей

01.07.2021 23:23





По заявлению третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, американцы готовят санкции в отношении судей.



Саакашвили дал оценку действиям власти и назначению судей после подписания документа Шарля Мишеля.



«Единственное, что сейчас готовят американцы, санкции против судей. Они запросили полный список, который им передали грузинские НПО, какой судья что украл, у кого какое имущество, практически все известные фамилии в этом списке. Пусть они лучше образумятся, пока их не настигли санкции и они не попали в тюрьму», - заявил Михеил Саакашвили в эфире "Мтавари архи".



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