

Госдепартамент США: Грузия полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению торговли людьми

02.07.2021 10:18





Грузия полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению торговли людьми, — об этом говорится в годовом отчете Госдепартамента США о мировой торговле людьми.



«Правительство Грузии полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению торговли людьми. В течение отчетного периода правительство Грузии продолжало демонстрировать серьезные и устойчивые усилия, несмотря на влияние пандемии COVID-19 на возможности правительства по борьбе с торговлей людьми. Поэтому Грузия пока осталась на первой ступени.



Усилия правительства Грузии включают предъявление обвинений большему количеству людей, вовлеченных в торговлю людьми, и оказание более всесторонней поддержки жертвам. В том числе активные усилия, направленные на смягчение последствий пандемий и государственных убежищ. Правительство разработало руководящие принципы для мобильных групп идентификации жертв и утвердило Национальный план действий на 2021-22 годы», — говорится в отчете, подчеркивая, что еще одним достижением является создание Службы инспекции труда и разработка официального процесса получения статуса жертвы.



«Несмотря на то, что правительство Грузии соответствует минимальным стандартам, за последний год оно расследовало меньше дел, выявило меньше подозреваемых и идентифицировало меньше жертв. Инспекция труда по-прежнему страдает от нехватки сотрудников, ресурсов и тренингов, необходимых для выполнения надзорных функций. Правительство не создало систему выдачи разрешений трудящимся-мигрантам, не выдавало лицензий и не осуществляло мониторинг агентств по трудоустройству. Полиция провела несколько специальных рейдов по заведениям коммерческого секса без четкой стратегии и выявления жертв. Правительство предоставило неадекватные общественные оценки или информацию о своей деятельности при недостаточной гласности. В некоторых случаях есть нехватка прозрачности», — говорится в заявлении Госдепартамента.





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