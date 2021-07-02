

В США объявили мораторий на смертную казнь

02.07.2021 11:19





Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на приведение в исполнение высшей меры наказания на федеральном уровне, передает РИА Новости.



Мораторий продлится на время проверки соответствующих процедур минюста.



"Минюст должен гарантировать, что в федеральной уголовной системе каждому человеку не только предоставлены права согласно конституции и законам США, но и справедливое и гуманное обращение", - заявил генпрокурор.



В США смертные казни разрешены на федеральном уровне, но 23 штата, а также столица и Пуэрто-Рико на местном уровне отказались от высшей меры наказания.



По данным Информационного центра о смертной казни (Death Penalty Information Center), в текущем году уже было совершено три казни, в 2020 году были казнены 17 человек. По данным Центра, в октябре 2020 года число приговоренных к смертной казни в США превышало 2,5 тысячи человек.



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