|
|
|
В США объявили мораторий на смертную казнь
02.07.2021 11:19
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на приведение в исполнение высшей меры наказания на федеральном уровне, передает РИА Новости.
Мораторий продлится на время проверки соответствующих процедур минюста.
"Минюст должен гарантировать, что в федеральной уголовной системе каждому человеку не только предоставлены права согласно конституции и законам США, но и справедливое и гуманное обращение", - заявил генпрокурор.
В США смертные казни разрешены на федеральном уровне, но 23 штата, а также столица и Пуэрто-Рико на местном уровне отказались от высшей меры наказания.
По данным Информационного центра о смертной казни (Death Penalty Information Center), в текущем году уже было совершено три казни, в 2020 году были казнены 17 человек. По данным Центра, в октябре 2020 года число приговоренных к смертной казни в США превышало 2,5 тысячи человек.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна