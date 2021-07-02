

Давид Залкалиани встретился с Джеймсом Аппатураем

02.07.2021 13:38





Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился со специальным представителем генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймсом Аппатураем.



В ходе встречи стороны подтвердили необратимый процесс интеграции Грузии в НАТО, твердую поддержку Альянса на этом пути и успешные шаги, предпринятые Грузией.



Джеймс Аппатурай поблагодарил Грузию за важную, активную роль, которую страна играет в регионе. По его словам, примечательно то, что помощь и усилия по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта способствуют лучшему региональному сотрудничеству. Грузия успешно играет уникальную и решающую роль в этом направлении, которую не сможет сыграть ни одна другая страна.



«Мы определили повестку дня для более глубокого сотрудничества, а также обсудили пути продвижения вперед в этом направлении при более активном участии и поддержке НАТО Грузии и Черноморского региона. Вместе с тем, мы говорили о новых сферах сотрудничества, в том числе о кибербезопасности», — заявил Джеймс Аппатурай.



По его словам, необходимо укреплять сотрудничество в плане безопасности в Черноморском регионе.



«Мы знаем, что эта ситуация ухудшается из-за России. Это влияет на наших союзников и партнеров. Мы продолжим поддерживать Грузию и обмениваться информацией о текущих событиях.



На моей новой позиции я буду продолжать поддерживать Грузию и наше сотрудничество, я буду счастлив встретить Грузию, когда она пройдет «путь открытых дверей», — заявил Джеймс Аппатурай.





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