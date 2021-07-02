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Куда уходят миллиарды Роскосмоса
02.07.2021 14:32
Дмитрий Беляев
На фоне распространяемой информации об освоении космоса компаниями того или иного миллиардера, поневоле задаешься вопросом – дышит ли наш Роскомос?
Не говоря ничего о достижениях Маска, который практически уже окольцевал своими спутниками весь земной шар, британский миллиардер Ричард Брэнсон основатель компании Virgin Galactic собирается провести испытательный суборбитальный полет 11-го июля. А основатель компании Amazon и владелец компании Blue Origin Джефф Безос 20-го июля планирует полет в космос на собственном корабле.
Virgin Galactic и Blue Origin единственные компании, конкурирующие в сфере суборбитального космического туризма.
Физические лица создают компании, которые уже конкурируют между собой в сфере космического туризма. А куда смотрим мы – первопроходцы и осваиватели космоса?!
Может кто-нибудь поинтересуется у нас «наверху» - жив ли Рогозин и куда уходят наши деньги?!
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