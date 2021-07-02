

Начался прием заявок желающих занято должность главы ЦИК Грузии

02.07.2021 15:07





Начался прием заявок желающих участвовать в открытом отборочном конкурсе кандидатов в председатели и члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии.



Как заявил председатель Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ) Ника Симонишвили, желающие могут подать заявку в администрацию президента Грузии.



«Подача заявок завершится 6 июля, в 18:00. Когда закончится прием документов, потом эти заявки будут опубликованы и станут публичны… Нам пока неизвестно, комиссия примет решение путем проведения собеседования или без собеседования. Комиссия еще не обсуждала это. Кроме того, неизвестно, в случае проведения собеседований, будут ли они транслироваться. Я бы приветствовал трансляцию собеседования, чтобы общество знало, кто будет будущим председатель ЦИК, или же кто будут будущие два профессиональных члена», - заявил Ника Симонишвили.



По его же словам, комиссия проведет первое заседание во вторник, после того, как завершится прием заявок.



Для справки, вчера президент Грузии Саломе Зурабишвили издала распоряжение о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов в председатели ЦИК и в члены ЦИК и о создании конкурсной комиссии. Председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания покинула свою должность 1 июля.



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