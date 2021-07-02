

Президент Грузии наградила Джеймса Аппатурая орденом Золотого руна

02.07.2021 17:18





Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила Орденом Золотого руна специального представителя генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймса Аппатурая.



Как отметила Саломе Зурабишвили, Джеймс Аппатурай является личным представителем генерального секретаря НАТО в течение 11 лет и курирует регион.



По ее словам, Джеймс Аппатурай сыграл на этом пути особо важную роль в укреплении доверия к Грузии.



«В самой Грузии был проведен ряд учений, которые сыграли большую роль в повышении наших стандартов и совместимости. Если мы сегодня очень близки к открытой двери и знаем, что это может занять время, это практически быть в этой семье, потому что двери — это двери, а присоединение — это присоединение, главное — это наше ежедневное сотрудничество. Мы сотрудничаем во многих областях, и сотрудничество во всех областях дает нам чувство повышенной безопасности, необходимой для нашей страны, а также для экономического развития.



Я хочу сказать, что мы здесь сегодня не только для того, чтобы поблагодарить вас за эту дружбу, но и чтобы попросить вас, я знаю, что на эту просьбу будет дан положительный ответ, попросить вас остаться нашим другом в новой функции и на новой должности, которая будет не менее важна для нашей страны и для отношений с НАТО», — заявил Саломе Зурабишвили.



Специальный представитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай продолжит исполнять обязанности представителя генерального секретаря НАТО по кибербезопасности.





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