

Премьер-министр Грузии провел встречу со спецпредставителем НАТО Джеймсом Аппатураем

02.07.2021 17:21





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился со специальным представителем генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймсом Аппатураем.



Ираклий Гарибашвили поблагодарил Джеймса Аппатурая за его усилия в процессе интеграции Грузии в НАТО и за его решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.



На встрече стороны подчеркнули важность визита Военного комитета НАТО, который намечен на сентябрь, а также роль совместных учений НАТО-Грузия в укреплении совместимости сил обороны Грузии.



Речь также шла о решениях, принятых на Брюссельском саммите НАТО. Премьер-министр отметил, что правительство Грузии ценит однозначные послания союзников, которые нашли отражение в коммюнике саммита. Глава правительства выразил надежду, что решения брюссельского саммита заложат основу прогресса Грузии на пути к членству в Альянсе.



Было отмечено, что обновленный существенный пакет НАТО-Грузия является важным инструментом в этом процессе и открывает новые возможности для сотрудничества, за развитие которого премьер-министр поблагодарил Джеймса Аппатурая.



На встрече обсуждалась важность безопасности Черного моря. Была отмечена роль активного сотрудничества между НАТО и Грузией в обеспечении безопасности Черного моря.



Спецпредставитель генерального секретаря НАТО поблагодарил премьер-министра за активное участие Грузии в Миссии решительной поддержки в Афганистане и подтвердил высокий профессионализм грузинских военных. Глава правительства отметил, что в соответствии с решением НАТО о выводе войск из Афганистана, Грузия в тесной координации со своим стратегическим партнером — США и НАТО завершила вывод грузинских войск из Афганистана.



Информацию распространяет пресс-служба премьер-министра Грузии.





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