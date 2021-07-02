

Аппатурай: Грузины упрямы, грузины не сдаются, они идут вперед, пока не достигнут желаемого

02.07.2021 18:30





Вы можете быть уверенными в том, что НАТО продолжит вас поддерживать, чтобы вы были защищенными, чтобы была соблюдена территориальная целостность, и чтобы вы продолжили следование к дверям НАТО и вошли в эти двери, - об этом заявил спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.



По его оценке, Грузия идет в направлении НАТО и членства в Альянсе. Как отметил Аппатурай, за эти годы он узнал о грузинах нечто несомненное, что они упрямы и продолжают идти вперед и бороться до тех пор, пока не достигнут желаемого, и в «данном случае желаемое – это членство в европейской семье».



«Грузины не сдаются, они идут вперед, они продолжают бороться, пока не достигнут желаемого, и в данном случае это членство в западной семье, не только через разделение общих ценностей, но и институционально. Я буду продолжать поддерживать эти усилия. Я верю, что дом грузин вместе с нами, и вы - часть нашей семьи, как и мы - часть вашей семьи. Вы можете быть уверены, что я вернусь, но также вы можете быть уверенными в том, что НАТО продолжит поддерживать ваши усилия, чтобы вы были защищенными, чтобы была соблюдена территориальная целостность, и чтобы вы продолжили следование к дверям НАТО и вошли в эти двери», - заявил Аппатурай.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила Орденом Золотого руна специального представителя генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймса Аппатурая.



Как отметила Саломе Зурабишвили, Джеймс Аппатурай является личным представителем генерального секретаря НАТО в течение 11 лет и курирует регион.



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