

Зурабишвили: Мы сегодня близки к открытым дверям НАТО

02.07.2021 18:36





По заявлению президента Грузии Саломе Зурабишвили, если мы сегодня очень близки к открытым дверям НАТО, знаем, что вступление может занять какое-то время. Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на совместном брифинге, проведенном после встречи со спецпредставителем генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймсом Аппатураем.



Она сказала об углублении отношений Грузии и НАТО и поблагодарила Джеймса Аппатурая за проделанную работу.



«Если мы сегодня очень близки к открытым дверям НАТО, знаем, что вступление может занять какое-то время, и это практически быть в этой семье, поскольку двери – это двери, а присоединение – это присоединение. Главное, чтобы наше ежедневное сотрудничество было очень конкретным. Очень много отраслей, в которых мы сотрудничаем, что дает нам ощущение повышенной безопасности, необходимой для нашей страны и ее экономического развития. Это играет очень важную роль. Мы сегодня здесь для того, чтобы поблагодарить вас за эту дружбу, а также попросить, и я знаю, что на эту просьбу будет дан положительный ответ, оставаться нашим другом в новой функции, на новой должности, которая будет не менее важна для нашей страны и наших отношений с НАТО. Вы теперь будете заниматься очень важными вопросами гибридной войны и кибербезопасности, что как для нас, так и для всех членов НАТО является новым вызовом. В принципе, перед этим вызовом, мы все едины, и знаем, что должны противостоять ему совместными усилиями», - заявила Зурабишвили.



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