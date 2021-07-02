

Еврокомиссия представила новую инициативу по укреплению сотрудничества со странами «Восточного партнерства»

02.07.2021 18:51





«Амбициозный план Еврокомиссии способствует созданию рабочих мест, экономическому росту и процветанию в регионе «Восточного партнерства», — заявил комиссар Евросоюза по политике соседства Оливер Вархели.



Сегодня Еврокомиссия представила новую инициативу по укреплению сотрудничества со странами «Восточного партнерства», которая включает экономический и инвестиционный план на 2,3 миллиарда евро.



«Мы предлагаем амбициозный экономический и инвестиционный план, который призван способствовать росту рабочих мест и экономики, а также процветанию всего региона Восточного партнерства. Эта новая платформа поддержит социально-экономические восстановление стран после пандемии COVID-19, укрепит экономические связи и построит новые торговые маршруты между ЕС и странами-партнерами», — отметил Вархели.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





