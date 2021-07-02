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Гарибашвили: Грузии будет передано в подарок несколько сотен тысяч доз вакцины «Пфайзер»


02.07.2021   19:02


По решению правительства и непосредственно президента США, Грузии будет передано в подарок несколько сотен тысяч доз вакцины «Пфайзер», - об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге, проведенном сегодня в администрации правительства.

Как отметил глава правительства, дополнительные детали станут известны по завершении переговоров.

«По решению правительства и непосредственно президента США, Грузии будет передано в подарок несколько сотен тысяч доз вакцины «Пфайзер». Об этом мы известим наше общество немного позднее, когда обсудим с нашими друзьями и коллегами окончательные детали», - отметил Гарибашвили.

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