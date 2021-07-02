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«Международная прозрачность – Грузия» не будет участвовать в процессе отбора судей
02.07.2021 19:29
«Международная прозрачность – Грузия» не будет участвовать в процессе отбора судей. Как заявила руководитель НПО «Международная прозрачность – Грузия» Эка Гигаури в беседе с журналистами, сначала нужно осуществить судебную реформу, а потом уже избирать судей.
«Международная прозрачность – Грузия» ни коалиционно, ни индивидуально не будет участвовать в этом процессе. Относительно этого процесса у нас очень много вопросов. Мы требуем, чтобы сначала была проведена реформа, а затем уже были избраны судьи в Верховный суд», - отметила Гигаури.
По ее словам, власти Грузии не прислушиваются к призывам приостановить назначение судей до реформирования судебной системы.
«Не только местные неправительственные организации, а и международные партнеры призывают к приостановке определенных процессов и назначения судей до тех пор, пока не будет проведена реформа, на что власти Грузии не обращают внимания. И это очень большая проблема», - отметила Гигаури.
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