

Глава NCDC: Привиться препаратом «Pfizer» смогут граждане старше 16 лет

02.07.2021 20:26





По словам руководителя Национального центра по контролю заболеваний (NCDC) Амирана Гамкрелидзе, в Грузии пройти вакцинацию препаратом «Pfizer» смогут также граждане старше 16 лет.



Гамкрелидзе подчеркнул, что «Pfizer» — единственная вакцина разрешенная к применению среди лиц старше 16 лет, всеми остальными вакцинами прививается население от 18 лет:



«Pfizer разрешен с 16 лет, поэтому и мы внесем изменения при поступлении «Pfizer», и население старше 16 лет будет вакцинировано. Что касается дальнейших решений, которые некоторые страны уже реализуют в отношении «Pfizer», мы будем ждать решения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)», — заявил Гамкрелидзе.



Сегодня в Грузию был доставлен миллион доз вакцин китайского производства. Ранее поставку по пол миллиона доз SinoPharm и SinoVac в течении последующих нескольких недель, анонсировал премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили.



«Кроме того, у нас есть контракт с «Pfizer» на миллион доз, мы уже заплатили деньги. «Pfizer» начнет поставки поэтапно с июля. В общей сложности мы ожидаем до 4 миллионов доз к концу года, что позволит привить 60% взрослого населения к концу года», — сказал Иракли Гарибашвили.



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