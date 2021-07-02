

Зарубежные дипмиссии выступили с совместным заявлением по «Tbilisi Pride»

02.07.2021 20:28





Посольства Организации Объединенных Наций (ООН), Европейского Союза (ЕС), США и ряда других стран выступили с совместным заявлением касательно проведения недели «Тбилиси Прайд» («Tbilisi Pride»). В своем обращении они призвали власти страны к защите свободы собраний.



«Мы поддерживаем равенство всех людей и защиту их прав. Мы выражаем солидарность с сообществом лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов, геев и интерсексуалов (ЛГБТК +) и призываем власти Грузии защищать право на мирное проведение собраний в безопасных условиях для всех людей без исключения.



Конституция Грузии гарантирует право всех людей на свободу собраний и выражения мнений. Это включает право ЛГБТК + людей на организацию демонстраций и других публичных мероприятий, а также их право публично говорить о своих проблемах и защищать свои права. Принятый в Грузии в 2014 году исторический закон о ликвидации всех форм дискриминации созданный на основе принципа равенства, закрепленного в Конституции, запрещает все формы дискриминации по признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности и самовыражения.



Все государства обязаны защищать и продвигать реализацию права на мирные собрания. Это включает в себя обязанность содействовать собраниям в предпочитаемом организаторами месте и защищать организаторов собраний от тех, кто может попытаться нарушить их права. Во всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и политических правах заявлено, о недопустимости использования прав одного человека в нарушении прав другого.



Пандемия коронавируса обострила социально-экономическое разделение и усугубила маргинализацию в Грузии. Осуществление права на свободу собраний и выражения мнений необходимо для расширения возможностей людей по преодолению проблемы исключения из политической, экономической и социальной жизни. Публичные собрания — основа действующей демократии. Мы повторяем предыдущий призыв к правительству Грузии, политическим, гражданским и религиозным лидерам бороться со всеми формами дискриминации и предрассудками, а также принять все возможные меры для предотвращения насилия и установления публичного дискурса, основанного на уважении и сострадании.



Мы вместе стоим на страже права каждого человека на свободу и равенство», — говорится в заявлении посольств.



Совместное заявление подписали представители ООН, главы дипломатических миссий Европейского Союза, Австрии, США, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Эстонии, Израиля, Канады, Королевства Нидерландов, Норвегии, Греции, Франции, Финляндии, Швеции, Швейцарии и Великобритании, а также глава МНЕС в Грузии.



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