

Келли Дегнан: Я горжусь тем, что отмечу 245-ю годовщину независимости США с грузинскими друзьями

02.07.2021 21:10





Посольство США в Грузии отмечает День независимости США. Мероприятие проходит в резиденции посла США.



На фоне пандемии мероприятие проходит в ограниченном формате.



По словам посла США в Грузии Келли Дегнан, она отмечает День независимости вместе со своими грузинскими друзьями.



«Я очень рада, очень горжусь тем, что сегодня вместе с нашими грузинскими друзьями мы отмечаем 245-ю годовщину независимости Америки. К сожалению, из-за пандемии не удалось устроить крупное мероприятие, хотя мы очень надеемся, что сможем это сделать в следующем году. Сегодня мы празднуем подписание американской Декларации независимости, и сегодня мы ценим свободу, за которую многие из нас — американцы, боролись и многие погибли. Наша приверженность основополагающим принципам свободы, равенства, верховенства закона и индивидуальных прав чрезвычайно важна. Это ценности, которые мы разделяем с Грузией, и поэтому мы очень рады отметить этот день с нашими грузинскими друзьями», — заявила Келли Дегнан.



США приняли Декларацию независимости 4 июля 1776 года. В этом году США отмечают 245 лет со дня объявления независимости.



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