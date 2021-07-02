|
|
|
Келли Дегнан: Я горжусь тем, что отмечу 245-ю годовщину независимости США с грузинскими друзьями
02.07.2021 21:10
Посольство США в Грузии отмечает День независимости США. Мероприятие проходит в резиденции посла США.
На фоне пандемии мероприятие проходит в ограниченном формате.
По словам посла США в Грузии Келли Дегнан, она отмечает День независимости вместе со своими грузинскими друзьями.
«Я очень рада, очень горжусь тем, что сегодня вместе с нашими грузинскими друзьями мы отмечаем 245-ю годовщину независимости Америки. К сожалению, из-за пандемии не удалось устроить крупное мероприятие, хотя мы очень надеемся, что сможем это сделать в следующем году. Сегодня мы празднуем подписание американской Декларации независимости, и сегодня мы ценим свободу, за которую многие из нас — американцы, боролись и многие погибли. Наша приверженность основополагающим принципам свободы, равенства, верховенства закона и индивидуальных прав чрезвычайно важна. Это ценности, которые мы разделяем с Грузией, и поэтому мы очень рады отметить этот день с нашими грузинскими друзьями», — заявила Келли Дегнан.
США приняли Декларацию независимости 4 июля 1776 года. В этом году США отмечают 245 лет со дня объявления независимости.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна