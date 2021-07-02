

Грузия ужесточила правила въезда для иностранцев

02.07.2021 21:14





Иностранцы, которые желают попасть в Грузию воздушным путем, должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, несмотря на наличие сертификата о вакцинации, сообщили корр. Sputnik Грузия на горячей линии правительства.



Новые правила вступят в силу с 5 июля. По действующим правилам, вакцинированным иностранцам для прилета в Грузию нужен лишь документ о прохождении полного курса вакцинации. Граждане отдельных стран могут прилетать в страну с отрицательным ПЦР-тестом и повторять его через три дня.

"С 5 июля во время пересечения воздушной границы вакцинированные лица будут обязаны иметь с собой вместе с документом, подтверждающим курс вакцинации, негативный ответ ПЦР-теста, сделанный за 72 часа",- сказала оператор.



При этом она отметила, что новые правила коснутся граждан всех стран.



Грузия открыла свои воздушные границы в феврале этого года, и частота полетов увеличивается каждый день.



Ранее о том, что вакцинированных туристов при въезде в Грузию могут обязать делать ПЦР-тест, заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе. Поводом для этого стала информация, поступившая из Кутаисского международного аэропорта о якобы поддельных результатах ПЦР-теста и фальшивых ковид-паспортах, с которыми туристы въезжают на территорию Грузии. Проверкой случаев занимается Служба госаудита.



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