

Посол Грузии: в 2022 году из Тбилиси в Батуми можно будет доехать за 2,5 часа

02.07.2021 21:35





Грузия активно развивает инфраструктуру для привлечения туристов, сообщил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия в пятницу.



"Из Тбилиси до Батуми на машине сейчас где-то четыре часа ехать. Сейчас идет мощное строительство [новой дороги], и через год из Тбилиси до Батуми можно будет добраться за 2,5-3 часа", - рассказал Кварацхелия.



Это прибавит число туристов, которые будут приезжать в Грузию автотранспортом, полагает он.



В целом, отметил дипломат, в последние годы туризм является одной из важных статей доходов для Грузии. Для привлечения туристов "много было построено современных гостиниц". Кроме того, "есть очень много и маленьких, домашних гостиниц".



"И самое главное, стало развивать не только направление "море", но и другие - горные курорты, бальнеологические", - сообщил посол. Также восстанавливаются исторические достопримечательности.



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