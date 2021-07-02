

Аппатурай: НАТО продолжит поддерживать ваши усилия

02.07.2021 21:49





«Грузины не сдаются, они идут вперед, они продолжают бороться, пока не достигнут желаемого, и в данном случае это членство в западной семье, не только через разделение общих ценностей, но и институционально. Я буду продолжать поддерживать эти усилия", - заявил спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.



Аппатурай поблагодарил президента Грузии и грузинский народ за государственную награду.



«Госпожа президент, позвольте мне выразить вам огромную благодарность за эту честь. Это величайшая награда, которую я когда-либо получал, и, вероятно, она останется самой огромной наградой, которую я когда-либо получал. Большое вам спасибо за это!



Я принимаю эту награду не только от своего имени, но и от имени НАТО и всех моих коллег, которые много работали для Грузии и продолжают это делать.



Если я что-то и узнал о грузинах, так это то, что они упрямы. Грузины не сдаются, они идут вперед, они продолжают бороться, пока не достигнут желаемого, и в данном случае это членство в западной семье, не только через разделение общих ценностей, но и институционально. Я буду продолжать поддерживать эти усилия. Я верю, что дом грузин вместе с нами, и вы - часть нашей семьи, как и мы - часть вашей семьи. Вы можете быть уверены, что я вернусь, но также вы можете быть уверенными в том, что НАТО продолжит поддерживать ваши усилия, чтобы вы были защищенными, чтобы была соблюдена территориальная целостность, и чтобы вы продолжили следование к дверям НАТО и вошли в эти двери", - отметил Джеймс Аппатурай.



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