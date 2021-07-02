

Омбудсмен: Полиция обеспечила безопасность участников мероприятия «Тбилиси Прайд»

02.07.2021 22:01





По словам Народного защитника, можно только приветствовать то, что полиция обеспечила безопасность участников мероприятия «Тбилиси Прайд».



Нино Ломджария надеется, что полиция возьмет на себя большую ответственность и за другие мероприятия, запланированные в течение недели, особенно в день проведения "марша достоинства".



«Прежде всего, очень жаль, что действительно группы ненависти действовали агрессивно, однако я приветствую и стоит отметить, как работала полиция. Мои представители были на месте, я действительно могу подтвердить, что в этом случае полиция обеспечила безопасность участников мероприятия.



Я надеюсь, что то же самое будет и в отношении других запланированных мероприятий, особенно в отношении "марша достоинства прайда", где риски значительно велики. Я надеюсь, что полиция снова проявит очень высокий уровень ответственности, и мы сможем провести это мероприятие в безопасной обстановке», - сказала Нино Ломджария.



Напомним, что "марш достоинства" запланирован на 5 июля, а его лозунгом будет - «Выйди в знак солидарности».



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