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Заместитель министра внутренних дел Грузии Владимир Борцвадзе подал в отставку


03.07.2021   12:45


Заместитель министра внутренних дел Грузии Владимир Борцвадзе подал в отставку.

По существующей информации, Борцвадзе покинул должность на основании личного заявления.

Для справки, Владимир Борцвадзе на должности заместителя главы МВД Грузии был с 2019 года. До этого, с апреля 2018 года по февраль 2019 года он занимал должность директора Департамента центральной криминальной полиции МВД.

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