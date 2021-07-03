

Заместитель министра внутренних дел Грузии Владимир Борцвадзе подал в отставку

03.07.2021 12:45





Заместитель министра внутренних дел Грузии Владимир Борцвадзе подал в отставку.



По существующей информации, Борцвадзе покинул должность на основании личного заявления.



Для справки, Владимир Борцвадзе на должности заместителя главы МВД Грузии был с 2019 года. До этого, с апреля 2018 года по февраль 2019 года он занимал должность директора Департамента центральной криминальной полиции МВД.



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