

Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства посетит Грузию

03.07.2021 13:08





Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели 6-9 июля посетит Грузию, Азербайджан и Армению. Это будет первый визит еврокомиссара в страны региона Южного Кавказа.



Визит является продолжением инициативы, принятой 2 июля Европейской комиссией, которая направлена ​​на укрепление сотрудничества со странами Восточного партнерства.



Во время встреч с политическими лидерами, представителями бизнеса и гражданского общества на Южном Кавказе еврокомиссар представит экономический и инвестиционный план региона, а также его флагманские инициативы по конкретным государствам.



Вархели также обсудит важные вопросы двусторонних отношений между ЕС и тремя странами. Еврокомиссар подтвердит солидарность ЕС со странами-партнерами в борьбе с пандемией коронавируса.



В ходе визита в Грузию Оливер Вархели встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, министром иностранных дел Давидом Залкалиани, председателем парламента Кахабером Кучава, представителями различных партий и Католикосом-Патриархом Илией II.



В ходе визита в Азербайджан еврокомиссар встретится с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, главой администрации президента Самиром Нуриевым, министром экономики Микаилом Джабаровым и министром энергетики Парвизом Шахбазовым.



Во время своего визита в Армению Оливер Вархели встретится с президентом Арменом Саргсяном, и.о. премьер-министра Николом Пашиняном, и.о. вице-премьер-министра Мгером Григоряном, а также с Патриархом Гарегином Вторым.





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