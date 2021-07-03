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Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства посетит Грузию
03.07.2021 13:08
Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели 6-9 июля посетит Грузию, Азербайджан и Армению. Это будет первый визит еврокомиссара в страны региона Южного Кавказа.
Визит является продолжением инициативы, принятой 2 июля Европейской комиссией, которая направлена на укрепление сотрудничества со странами Восточного партнерства.
Во время встреч с политическими лидерами, представителями бизнеса и гражданского общества на Южном Кавказе еврокомиссар представит экономический и инвестиционный план региона, а также его флагманские инициативы по конкретным государствам.
Вархели также обсудит важные вопросы двусторонних отношений между ЕС и тремя странами. Еврокомиссар подтвердит солидарность ЕС со странами-партнерами в борьбе с пандемией коронавируса.
В ходе визита в Грузию Оливер Вархели встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, министром иностранных дел Давидом Залкалиани, председателем парламента Кахабером Кучава, представителями различных партий и Католикосом-Патриархом Илией II.
В ходе визита в Азербайджан еврокомиссар встретится с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, главой администрации президента Самиром Нуриевым, министром экономики Микаилом Джабаровым и министром энергетики Парвизом Шахбазовым.
Во время своего визита в Армению Оливер Вархели встретится с президентом Арменом Саргсяном, и.о. премьер-министра Николом Пашиняном, и.о. вице-премьер-министра Мгером Григоряном, а также с Патриархом Гарегином Вторым.
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