

Генпрокуратура России продолжает «зачистку» перед выборами

03.07.2021 17:52



Сергей Михеев



Чем ближе выборы, тем жестче Кремль зачищает электоральное поле от неугодных ей организаций.

Только за последние два дня июня Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в России пяти европейских НПО и в «чёрный» список попали:



—«Компания свободы информации» - Чехия;

— Фонд "Будущее России"- Великобритания;

—"Европейский выбор" - Франция;

— «Фонд Ходорковского»;

— «Оксфордский российский фонд» - Великобритания.



По заявлению прокуратуры, «их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Ведомство не уточняет в чём выражается эта «угроза» и от чего «спасают» страну. В список «нежелательных» уже внесено 40 организаций.



Закон о нежелательных организациях в стране действует с 2015 года – Статья 284.1. УК РФ, и на территории России «нежелательным» запрещается распространять информацию, регистрироваться юридическими лицами, а также открывать свои дочерние подразделения/филиалы. Даже участие в нежелательной организации является уголовно наказуемым преступлением и грозит до шести лет лишения свободы. Уголовное дело возбуждают после двух административных нарушений в связи с участием в такой организации.



Организациям статус «нежелательный» устанавливается решением Генеральной Прокуратуры РФ по согласованию с МИД РФ. Список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации ведёт Министерство юстиции Российской Федерации. В соответствии с законом, Генеральная прокуратура не несёт обязанности объяснять причины включения организации в список, хотя существует возможность оспорить это решение в суде, но в реальности ни одна из «нежелательных организаций» не сумела оспорить своё «почетное место» в этом списке.



Всё предельно просто – Генеральная прокуратура по политическим мотивам признаёт организации «нежелательными», Министерство юстиции их регистрирует и эти организации вынуждены закрываться, а при этом ни Генпрокуратура, ни Минюст ничего не объясняют и никакой ответственности не несут.



Официально основанием для принятия такого решения во всех случаях служит одно и то же - деятельность этих организаций «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», и на этом всё.



В июне этого года президент РФ Путин подписал закон, который запрещает россиянам участвовать в деятельности нежелательных иностранных неправительственных организациях не только в России, но и за пределами страны. Если отбросить политическую составляющую вопроса, и тот вред который наносят эти запреты демократическому развитию страны, они несут большие материальные потери для тысячи наших граждан, которые уже потеряли и потеряют в ближайшем будущем работу, а для большинства из них, и их семей, это единственный источник дохода. Путин одной росписью лишил своих граждан этого источника. Однако, чему удивляться? - ведь для него нужды собственного народа никогда не были приоритетом. Для Путина ведь самое главное любой ценой сохранить власть.



Очень символично и примечательно, что первой нежелательной организацией 28 июля 2015 года была признана «Национальный фонд в поддержку демократии», которая ежегодно выделяла до 3 млн долларов российским организациям - «За права человека», «Левада-центр» и «Московской Хельсинкской группе», для укрепления демократических преобразований в стране. НПО в стране участвуют не только в укреплении демократии, но и активно работают в социально-гуманитарной, образовательной, благотворительной и других сферах, тем самим оказывают помощь и поддержку десяткам тысяч россиянам. Приведу только пример фондов Михаила Ходорковского, «Открытая Россия» и «Фонд Ходорковского», которые, на ряду с благотворительными программами, осуществляли программы «Федерация интернет-образования», «Новая цивилизация» поддерживающие образование в России. Благодаря им выплачивались тысячам нуждающихся студентов стипендии, стипендии выплачивались и перспективным, особо одарённым студентам, которые обучались в ведущих западных вузах, а также содержался лицей в Кораллово, в котором прошли обучение более 200 детей на протяжении уже почти 30 лет.



Для созданной Путиным системы чуждо само понятие «демократические преобразования» и «права человека». Система рассматривает всё происходящее в стране через призму продления своего существования и НПО, поддерживающие демократию, воспринимает как наибольшую угрозу для себя. Противозаконные действия Путинского режима, такие как внесение одних в список «нежелательных», объявление «иноагентами» и «экстремистами» других, лишение сотни тысяч наших граждан своих конституционных прав быть избранными, служат одной цели – окончательно «зачистить» поле перед выборами.



Состав будущей Думы для режима жизненно важен – именно она должна обеспечит Путину вечное правление и наделить его безграничной властью, хотя этой власти ему и сейчас хватает с излишком. Вот поэтому Путин не может допустить ни малейшего отклонения от своего плана, не желает оставлять ни малейшей проблемы, даже иллюзорных трудностей, которые могут повлиять на результаты выборов. Ему нужна «безоговорочная и сверх убедительная» победа, которая, по его мнению, обеспечит ему власть до конца жизни.



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