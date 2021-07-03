

Гварамиа: «Лавров признал, что силы НАТО были гарантом стабильности в Афганистане»

03.07.2021 18:27





«Лавров признал, что силы НАТО были гарантом стабильности в Афганистане» - так прокомментировал эксперт по национальной безопасности и российско-грузинским отношениям Гоча Гварамиа заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова касающегося вывода войск НАТО из Афганистана, назвав их поспешными.



Эксперт подчеркнул заявления Лаврова по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латыфом аз-Зайяни, в котором глава МИД РФ говорит о том, что на севере Афганистана «в условиях поспешного вывода войск НАТО из Афганистана» игиловцы стягивают свои силы.



По словам эксперта – «в заявлении Лаврова единственно положительным является сам факт того, что в конце концов Москва признала, что коалиционные силы НАТО обеспечивали стабильность и безопасность в регионе, а остальное все подчеркивают далеко идущие планы России о возвращении своего военного присутствия в Афганистане».



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