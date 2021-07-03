

Комитет Палаты представителей США принял законопроект с упоминанием оккупированных регионов Грузии

03.07.2021 18:31





Министерство иностранных дел распространяет заявление, в котором отмечается, что Комитет апроприации Палаты представителей США утвердил законопроект о государственных, внешних операциях и связанных с ними программах на 2022 фискальный год.



По их данным, данный законопроект наряду с другими вопросами, определяет приоритеты США в плане поддержки и помощи странам-партнерам. Законопроект на 2022 фискальный год по-прежнему содержит важную запись с точки зрения деоккупации и непризнания регионов Грузии , а также сохранена высшая отметка бюджетных ассигнований для нашей страны.



«Согласно версии законопроекта, выделенным данным законом финансированием не сможет воспользоваться центральное правительство ни одной страны, если госсекретарь США установит и представит Комитету по ассигнованиям отчет о том, что данная страна признала независимость оккупированных Россией Абхазии и Цхинвальского региона / Южной Осетии или установила с ними дипломатические отношения.



Кроме того, любое финансирование, выделенное упомянутым законом, не может быть использовано для поддержки российской оккупации Абхазии и Цхинвальского региона / Южной Осетии.



Законопроект о государственных, внешних операциях и связанных с ними программах призывает казначейский департамент США дать исполнительным директорам США международных финансовых институтов соответствующую инструкцию, чтобы они не поддерживали финансирование любой из программ (включая займы, кредиты и гарантии), которые нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии.



Кроме того, законопроект предусматривает выделение из «Фонда по борьбе с российским влиянием» 290 миллионов долларов США для стран Европы и Евразии, включая Грузию, с целью развития возможностей правоохранительных органов и сил безопасности и усиления сотрудничества с США и НАТО в сфере безопасности. Согласно законопроекту, часть финансирования должна быть использована на выполнение странами Восточного партнерства соглашений об ассоциации и торговле, заключенных с ЕС, а также уменьшение влияния внешних экономических факторов и политического и экономического давления со стороны Российской Федерации.



Согласно законопроекту на 2022 год, предназначенная для Грузии сумма в целом должна составлять не менее 132 025 000 млн долларов США.



Следует отметить, что к законопроекту прилагается пояснительный отчет, согласно которому Комитет с целью содействия миру и стабильности на Кавказе поддерживает просьбу Госдепартамента США о финансовой помощи для обеспечения региональной включенности.



Также важно, что в пояснительном отчете по вопросу о финансировании программ безопасности наряду с критически важными для США союзниками упоминается и Грузия. В частности, в документе говорится, что Комитет остается приверженным безопасности союзников и партнеров и продолжает фокусироваться на поддержке таких программ, которые имеют решающее значение для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов. Соответственно, Комитет рекомендует дальнейшую поддержку в отношении таких союзников как: Израиль, Иордания, Мексика, Колумбия и Индия, а также находящимся на переднем крае борьбы против возобновленной российской агрессии Украине, Грузии и союзникам из Прибалтики.



Что касается конкретно Грузии, Комитет призывает Госсекретаря США и Агентство развития США перерасположить программы помощи в соответствии с приоритетами, чтобы финансирование обеспечило поощрение прозрачности и хорошего управления в Грузии путем укрепления верховенства закона и демократических институтов. Также отмечается, что угрозы, исходящие со стороны властей России, подчеркивают важность продолжения внешней помощи США бывшим советским странам, в том числе, Грузии, в направлении демократии и верховенства закона на фоне продолжающихся усилий этих стран.



В отчете также отмечается, что не позднее чем через 90 дней после вступления в силу акта госсекретарь США должен представить Комитету апроприации Палаты представителей обновленный отчет, предусмотренный пояснительной запиской 2021 фискального года», - отмечают в ведомстве.



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