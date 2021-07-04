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Премьер-министр Грузии поздравил народ и власти США с Днем независимости
04.07.2021 10:47
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил правительство США и американский народ с Днем независимости.
«В День независимости я поздравляю правительство Соединенных Штатов и американский народ с этим важнейшим национальным праздником.
Исключительные дружеские и партнерские отношения между Грузией и США являются свидетельством наших общих ценностей.
Соединенные Штаты — это страна, которая особенно поддерживает демократическое развитие и прогресс Грузии. Я хочу поблагодарить наших американских друзей за такую поддержку и за те образцовые отношения, которые мы вместе строим на протяжении многих лет.
Еще раз поздравляю американский народ с Днем независимости и желаю ему процветания, прогресса и успехов», — говорится в поздравлении премьер-министра Грузии.
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