

Посол США: Между грузинами и американцами существует сильная связь

04.07.2021 12:30





4 июля мы отмечаем провозглашение независимости американскими лидерами. Сегодня американцы вместе со своими семьями и друзьями выразят уважение к основным правам — на жизнь, свободу и стремлению к счастью, как это признано в Декларации независимости», — рассказала посол США в Грузии Келли Дегнан.



«Это день, когда мы празднуем нашу свободу, нашу демократию и нашу историю. 4 июля американцы снова задумаются о том, что мы иногда недооцениваем. Основные свободы, гарантированные Конституцией и охраняемые нашими согражданами. Это — свобода слова, свобода собраний, свобода прессы. Глобальная пандемия напомнила нам, насколько важно заботиться и о повседневных свободах — будь то свобода жизни, общения с семьей и друзьями, путешествий или просто свободное посещение работы и школы. Сегодня, когда в надежде обуздать вирус мы с оптимизмом празднуем 245-ый день рождения Америки, присоединяйтесь к нам, чтобы отпраздновать свободу — фундаментальные свободы, которые определяют нашу демократию, и важные, повседневные, но недостаточно ценимые, свободы.



Мы вместе работаем над построением демократических институтов Грузии — дело, которое Грузия начала 100 лет назад и было трагически прервано. Мы по-прежнему продолжаем помогать Грузии. Между грузинами и американцами существует прочная связь не только из-за нашей борьбы за независимость, но из-за приверженности к нашим важным ценностям и укреплению наших демократических институтов. В то время как американцы по всему миру собираются с семьями и друзьями, чтобы почтить наши традиции, историю и свободу, мы в посольстве США с гордостью отмечаем сегодняшний день с нашими грузинскими друзьями», — заявила американский дипломат.





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