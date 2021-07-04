

Проект конституционного закона будет представлен бюро на заседании 6 июля

04.07.2021 15:55





Проект конституционного закона, инициированный от имени 91 одного депутата парламента Грузии, будет представлен бюро на заседании 6 июля.



Бюро парламента с целью установления подлинности подписей передаст проект комитету по процедурным вопросам и правилам. После этого, парламент на ближайшем пленарном заседании примет решение о создании организационной комиссии по всенародному обсуждению конституционного законопроекта.



Конституционный законопроект был зарегистрирован в парламенте Грузии 29 июня. Проект вместе с членами «Грузинской мечты» подписали представители «Граждан», «Гирчи» («Шишка»), «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» и «Лело».



По проекту, согласованному правящей командой и оппозицией, на двух следующих парламентских выборах избирательный барьер будет 2%. Также установлен порядок пропорционального распределения мандатов. Согласно второму пункту проекта конституционных изменений, для создания парламентской фракции нужно будет не семь членов, а четыре.



Согласно этому же проекту, следующие генпрокуроры будут избираться квалифицированным большинством, а если этого не удастся сделать квалифицированным большинством, будет достаточна поддержка 76 депутатов.



Парламент приступит к рассмотрению проекта конституционного закона через месяц после его опубликования.



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